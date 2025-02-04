Орбан выразил надежду на заключение Венгрией выгодного торгового соглашения с США

Правительство Венгрии сумеет достичь договоренности с президентом США Дональдом Трампом.

Правительство Венгрии сумеет достичь договоренности с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом в соцсетях заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его слова, возвращение к власти в США Дональда Трампа может осложнить положение Евросоюза, отметивший, что за две недели пребывания у власти американский лидер уже "перевернул весь мир".

"Европейскому союзу предстоят трудные месяцы, и бюрократам в Брюсселе придется нелегко. Нам нужно заключить соглашение, сделку, чтобы сохранить наши экономические отношения с Соединенными Штатами", - отметил он.

По его словам, правительство Венгрии "всегда знало, что президент Трамп вернется" на свой пост, и было к этому готово.