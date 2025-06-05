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Орбан: Вступление Украины в ЕС обойдется сообществу в €2,5 трлн

Орбан: Вступление Украины в ЕС обойдется сообществу в €2,5 трлн Поспешный прием Украины в Евросоюз обойдется в €2,5 трлн и приведет к невосполнимым потерям для бюджета стран сообщества.
Другие страны
5 июня 2025 г. 16:52
Орбан: Вступление Украины в ЕС обойдется сообществу в €2,5 трлн

Поспешный прием Украины в Евросоюз обойдется в €2,5 трлн и приведет к невосполнимым потерям для бюджета стран сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на заседании Форума представителей Карпатского бассейна в Будапеште.

Он отметил, что утверждения лидеров ЕС о том, будто интеграция Украины в европейские структуры может быть осуществлена с минимальными затратами, не соответствует действительности.

"Полная интеграция Украины, рассчитанная на несколько лет, обойдется примерно в €2,5 трлн, что в 12 раз превышает общий бюджет ЕС", - сказал глава правительства.

Орбан предупредил, что расходы на восстановление Украины также будут огромными: по самым скромным оценкам, они составят €500 млрд, а по данным украинских источников, до €1 трлн.

"Кроме того, поддержание функционирования украинского государства уже обходится в €100 млрд в год", - добавил премьер.

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Версия на азербайджанском языке Orban: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyü birliyə 2,5 trilyon avroya başa gələcək

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