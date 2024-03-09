Орбан встретился с Трампом в его поместье во Флориде

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши.

Стороны беседовали в течение часа, вместе с ними были их ближайшие сотрудники. Известно, что во Флориду отправился, в частности, глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"После встречи программа продолжится совместным ужином и концертом", - процитировало Хаваши информационное агентство MTI.

Пресс-секретарь не сказал, какие темы обсудили Орбан и Трамп, но до поездки в США венгерские официальные лица говорили, что они рассмотрят ситуацию в Украине и вопросы отношений между двумя странами.

Венгерское правительство не скрывает, что желает Трампу победы на ноябрьских выборах и возвращения в Белый дом. Оно связывает с экс-президентом США надежды на урегулирование украинского конфликта и улучшение двусторонних отношений.