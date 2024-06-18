Орбан: Воля европейского народа была проигнорирована в Брюсселе

Воля европейского народа была проигнорирована сегодня в Брюсселе.

Воля европейского народа была проигнорирована сегодня в Брюсселе.

Как передает Report, об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в социальной сети "Х".

"Результат европейских выборов очевиден: правые партии усилились, левые и либералы потеряли позиции. Европейская народная партия(ЕНП) вместо того, чтобы прислушаться к избирателям, объединилась с социалистами и либералами: сегодня они заключили сделку и поделили между собой высшие должности в ЕС. Их не волнует реальность, их не волнуют результаты европейских выборов, их не волнует воля европейского народа. Мы не должны быть наивными: они будут продолжать поддерживать миграцию и направлять еще больше денег и оружия на войну между Россией и Украиной.

Мы не поддадимся на это! Мы объединим силы европейских правых и будем бороться против промигрантских и провоенных бюрократов", - говорится в публикации.