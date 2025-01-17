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Орбан: Войны в Украине не произошло бы, останься Трамп президентом США

Орбан: Войны в Украине не произошло бы, останься Трамп президентом США 13:44
Другие страны
17 января 2025 г. 16:12
Орбан: Войны в Украине не произошло бы, останься Трамп президентом США

Если бы Дональд Трамп остался президентом США, то никакой войны между Россией и Украиной не произошло.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

Он охарактеризовал период правления президента США Джозефа Байдена как сложный для отношений между США и Венгрией.

Касаясь президентских выборов в США в 2020 году, премьер-министр подчеркнул, что если бы не было фальсификаций в западной демократии, Дональд Трамп остался бы президентом: "В результате сегодня не было бы войны между Россией и Украиной".

Подчеркивая идеологическую разницу между демократами и республиканцами, он отметил: "Демократы - глобалисты, а республиканцы стоят на национальной основе".

Орбан заявил, что демократы реализуют свою повестку через сети, связанные с Джорджем Соросом, и это влияние глубоко укоренилось и в Брюсселе.

При этом венгерский премьер оптимистично смотрит на будущее отношений с США в период нового президентства Дональда Трампа, характеризуя ожидаемые изменения как "фантастический, великолепный золотой период".

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Версия на английском языке Orban: If Trump had remained president, Russia-Ukraine war would not have happened
Версия на азербайджанском языке Orban: Tramp Prezident olaraq qalsaydı, Rusiya-Ukrayna müharibəsi baş verməzdi

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