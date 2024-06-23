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Орбан: Венгрия выступает за завершение конфликта в Украине

Орбан: Венгрия выступает за завершение конфликта в Украине Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал завершение конфликта в Украине в числе важнейших пунктов начинающегося 1 июля председательства его страны в Совете ЕС.
Другие страны
23 июня 2024 г. 04:44
Орбан: Венгрия выступает за завершение конфликта в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал завершение конфликта в Украине в числе важнейших пунктов начинающегося 1 июля председательства его страны в Совете ЕС.

Как передает Report, об этом венгерский лидер рассказал в интервью немецкой медиагруппе Funke.

"Важнейшие пункты: мы хотим повысить конкурентоспособность европейской экономики. Мы за прекращение войны. И проблема миграции должна быть решена. К тому же мы хотим побеспокоиться о том, чтобы в вопросе расширения ЕС шел прогресс в направлении Западных Балкан", - заявил он, отвечая на вопрос, чего ожидать Европе от председательства Венгрии.

Более детально Орбан затронул проблему миграции. Он отметил, что Венгрия уже создала схему для рассмотрения заявок о предоставлении убежища за пределами страны.

"Если мигранты хотят прибыть в Венгрию, они должны сначала обратиться в венгерское посольство, например в сербской столице Белграде. Там будут изучаться все документы. Только если венгерские власти дадут зеленый свет, мигранты смогут въехать, иначе нет", - сообщил премьер. Он отметил, что приветствует попытки канцлера ФРГ Олафа Шольца найти пути решения проблемы миграции, в том числе за счет рассмотрения заявок за пределами ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Orban: Macarıstan Ukraynadakı müharibənin bitməsinin tərəfdarıdır

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