Орбан: Венгрия продолжит усилия по урегулированию конфликта в Украине

Венгрия продолжит прилагать усилия для мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Венгрия продолжит прилагать усилия для мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Он напомнил, что на текущей неделе посетил Киев и Москву, выяснил, что позиции сторон очень далеки друг от друга и необходимо проделать много работы для завершения конфликта.

"Важнейший шаг мы сделали, установлены контакты, буду работать и дальше в этом направлении", - отметил он.