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Орбан: Венгрия продолжит усилия по урегулированию конфликта в Украине

Орбан: Венгрия продолжит усилия по урегулированию конфликта в Украине Венгрия продолжит прилагать усилия для мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.
Другие страны
5 июля 2024 г. 18:46
Орбан: Венгрия продолжит усилия по урегулированию конфликта в Украине

Венгрия продолжит прилагать усилия для мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Он напомнил, что на текущей неделе посетил Киев и Москву, выяснил, что позиции сторон очень далеки друг от друга и необходимо проделать много работы для завершения конфликта.

"Важнейший шаг мы сделали, установлены контакты, буду работать и дальше в этом направлении", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Orban: Macarıstan Ukraynada münaqişənin həlli üçün səylərini davam etdirəcək

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