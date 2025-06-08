Орбан: Венгрия потеряла 20 млрд евро из-за антироссийских санкций

Санкции против России негативно сказываются на Венгрии и Европе в целом.

Санкции против России негативно сказываются на Венгрии и Европе в целом.

Как сообщает Report, об этом в интервью французскому телеканалу LCI заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.

"Антироссийские санкции разрушают Венгрию и всю Европу. Из-за санкций за три года мы потеряли 20 млрд евро. Для Венгрии это значительная сумма", - отметил Орбан.

Он также заявил, что Венгрия окажет надлежащий прием президенту России Владимиру Путину, если тот решит посетить страну. "Если президент России захочет приехать в Венгрию, он будет принят как подобает", - сказал глава венгерского правительства.