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Орбан: Венгрия потеряла 20 млрд евро из-за антироссийских санкций

Орбан: Венгрия потеряла 20 млрд евро из-за антироссийских санкций Санкции против России негативно сказываются на Венгрии и Европе в целом.
Другие страны
8 июня 2025 г. 23:37
Орбан: Венгрия потеряла 20 млрд евро из-за антироссийских санкций

Санкции против России негативно сказываются на Венгрии и Европе в целом.

Как сообщает Report, об этом в интервью французскому телеканалу LCI заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.

"Антироссийские санкции разрушают Венгрию и всю Европу. Из-за санкций за три года мы потеряли 20 млрд евро. Для Венгрии это значительная сумма", - отметил Орбан.

Он также заявил, что Венгрия окажет надлежащий прием президенту России Владимиру Путину, если тот решит посетить страну. "Если президент России захочет приехать в Венгрию, он будет принят как подобает", - сказал глава венгерского правительства.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstanın Baş naziri: Rusiya əleyhinə sanksiyalara görə 20 milyard avro itirmişik

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