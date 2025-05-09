Орбан: Венгрия не поддержит отказ ЕС от российских энергоносителей, но не сможет заблокировать решение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддержит план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, но не сможет заблокировать его принятие Евросоюзом, если решение будет утверждено большинством голосов, а не консенсусом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддержит план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, но не сможет заблокировать его принятие Евросоюзом, если решение будет утверждено большинством голосов, а не консенсусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Орбан сообщил в эфире радиостанции Kossuth.

"Они могут принять его квалифицированным большинством", - сказал Орбан, комментируя инициативу Брюсселя прекратить поставки российского газа, нефти и ядерного топлива в течение ближайших лет.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что считает этот план направленным против Венгрии, поскольку она не поддерживает вступление Украины в ЕС и по этому вопросу "находится в оппозиции" по отношению к большинству членов сообщества.

По словам Орбана, реализация плана ЕК приведет к росту цен и ударит по венгерским семьям: "Если цены на энергоносители вырастут из-за запрета на российский газ, Венгрия будет ежегодно платить на 800 млрд форинтов (€2 млрд) больше".

Он также отметил, что у Венгрии есть единомышленники в ЕС. В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал предложение Еврокомиссии "экономическим самоубийством" Европы. По мнению Орбана, в ближайшие месяцы в Евросоюзе ожидается серьезная борьба вокруг этого вопроса.