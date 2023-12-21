Орбан: Венгрия и Турция не сговаривались по поводу вступления Швеции в НАТО

Венгрия и Турция не сговаривались по поводу вступления Швеции в НАТО и будут самостоятельно решать этот вопрос, в том числе в своих национальных парламентах.

Венгрия и Турция не сговаривались по поводу вступления Швеции в НАТО и будут самостоятельно решать этот вопрос, в том числе в своих национальных парламентах.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Турецко-венгерского соглашения о вступлении Швеции в НАТО нет", - сказал он, выступая на пресс-конференции по итогам года.

Орбан опровергнул предположения о том, что Будапешт и Анкара намерены синхронизировать прием королевства в Североатлантический альянс. Он отметил, что в Венгрии свое слово должны сказать депутаты парламента. По его словам, правительство давно направило им на ратификацию соглашение о вступлении Швеции, однако они пока "не горят желанием" выносить этот вопрос на голосование.

В 2023 году большинство венгерских депутатов, как и правительство страны, выражали недовольство в связи с чересчур резкой критикой шведскими политиками состояния демократии в Венгрии.

В свою очередь Турция добивалась от Швеции более жестких мер в отношении обосновавшихся на ее территории курдских сепаратистов.

Венгрия и Турция - единственные из всех стран НАТО, пока не ратифицировавшие соглашение о приеме Швеции в Североатлантический альянс. Венгерское правительство внесло соответствующий законопроект в национальный парламент еще летом прошлого года, однако депутаты до сих пор не назначили сроки голосования.