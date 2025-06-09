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Орбан: Венгрия готова платить миллионы евро, чтобы не впускать мигрантов

Орбан: Венгрия готова платить миллионы евро, чтобы не впускать мигрантов Власти Венгрии готовы выплачивать каждый день штраф в размере 1 млн евро, к которому страну принудил Брюссель, лишь бы не впускать нелегальных мигрантов.
Другие страны
9 июня 2025 г. 19:09
Орбан: Венгрия готова платить миллионы евро, чтобы не впускать мигрантов

Власти Венгрии готовы выплачивать каждый день штраф в размере 1 млн евро, к которому страну принудил Брюссель, лишь бы не впускать нелегальных мигрантов.

Как передает Report, об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Брюссель угрожает и шантажирует. Мы находимся под финансовыми санкциями. Мы должны платить Брюсселю по миллиону евро в день, потому что не пускаем мигрантов... Миллион евро в день - это большие деньги для нас, но мы скорее заплатим, чем пустим хотя бы одного мигранта. Эти деньги - наша лучшая инвестиция в будущее", - сказал Орбан, выступая на мероприятии.

По его словам, то, что происходит в Европе - это "не миграция, а организованное замещение населения, с помощью которого меняются культурные основы Европы".

"Но мы, венгры, должны сказать нет, мы стоим на стороне народа, мы боремся за него, мы боремся за семьи и родину, даже если нам придется бороться со всей бюрократией в Брюсселе... Мы не позволяем разрушать безопасность наших городов и улиц. Мы не позволяем насиловать наших дочерей и жен. Мы не позволяем убивать мирных граждан... Мы оставляем нашим детям и внукам европейскую христианскую и патриотическую страну", - отметил венгерский премьер.

После наступления миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне 2024 года приговорил Венгрию к штрафу в 200 млн евро, а также к выплатам в 1 млн евро ежедневно.

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