Орбан созвал Совет обороны Венгрии в связи с атаками Ирана на Израиль

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал Совет обороны в связи с ударами Ирана по Израилю.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал Совет обороны в связи с ударами Ирана по Израилю.

Как передает Report , об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши.

"Виктор Орбан проводит заседание Совета обороны в бывшем монастыре кармелитов (официальная резиденция премьера - ред.)", - сообщил Хаваши информационному агентству MTI.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил на своей странице в Facebook , что его страна "решительно осуждает ракетный удар по Израилю".

По его словам, эти действия "угрожают эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который представляет серьезную угрозу глобальной безопасности".