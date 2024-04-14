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Орбан созвал Совет обороны Венгрии в связи с атаками Ирана на Израиль

Орбан созвал Совет обороны Венгрии в связи с атаками Ирана на Израиль Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал Совет обороны в связи с ударами Ирана по Израилю.
Другие страны
14 апреля 2024 г. 12:44
Орбан созвал Совет обороны Венгрии в связи с атаками Ирана на Израиль

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал Совет обороны в связи с ударами Ирана по Израилю.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши.

"Виктор Орбан проводит заседание Совета обороны в бывшем монастыре кармелитов (официальная резиденция премьера - ред.)", - сообщил Хаваши информационному агентству MTI.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил на своей странице в Facebook , что его страна "решительно осуждает ракетный удар по Израилю".

По его словам, эти действия "угрожают эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который представляет серьезную угрозу глобальной безопасности".

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Версия на азербайджанском языке Orban Macarıstan Müdafiə Şurasını çağırıb

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