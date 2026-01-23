Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    • 23 января, 2026
    • 05:57
    Орбан: Совет мира с участием Ближнего Востока и Южного Кавказа может быть эффективнее

    Учрежденный во главе с США "Совета мира" может стать более эффективным механизмом урегулирования конфликтов, чем действующие международные организации.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по окончании чрезвычайного саммита Совета ЕС, где обсуждалась в том числе и инициатива по формированию нового формата миротворческого сотрудничества.

    По словам Орбана, Венгрия и Болгария стали единственными государствами-членами Европейского союза, которые однозначно поддержали участие в Совете.

    "Мы с болгарами сказали: цель правильная - попытаться создать мир. Попробуем", - заявил венгерский премьер. Большинство других стран ЕС, по его словам, пока не определились с позицией.

    Орбан отметил, что в новом формате участвуют США, а также такие государства, как Саудовская Аравия, Катар, Турция и Азербайджан. По его словам, присутствие государств Ближнего Востока и Кавказа придает инициативе дополнительный геополитический вес.

    Он указал, что первоочередными задачами нового формата должны стать стабилизация ситуации в секторе Газа и поиск путей мирного урегулирования конфликта в Украине. "Американцы ясно обозначили приоритеты: сначала Газа, затем Украина", - отметил Орбан, и добавил, что в дальнейшем формат может быть расширен и охватить более широкий круг международных кризисов.

    Орбан также заявил, что Европейскому союзу будет трудно оставаться в стороне от инициативы, если в ней участвуют ключевые мировые игроки и ведущие государства региона.

    По его словам, участие в новом формате важно для сохранения роли ЕС как глобального политического актора: "Для союза, который считает себя глобальным игроком, остаться вне такого формата будет сложно".

    Orban: Yaxın Şərq və Cənubi Qafqazın iştirakı ilə Sülh Şurası daha effektiv ola bilər

