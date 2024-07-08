Орбан: Путин и Зеленский отказались от идеи прекратить огонь

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин считают, что временное прекращение огня даст преимущество противнику.

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин считают, что временное прекращение огня даст преимущество противнику.

Как передает Report, об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, в ходе недавнего визита в Украину и РФ он предложил сначала заключить мирное соглашение, а затем прекратить боевые действия.

"Оба не уверены. И украинцы, и россияне ответили одно и то же: перемирие в интересах противника, так как за это время он сможет перестроиться и подготовиться к продолжению войны", - сообщил Орбан.

Премьер Венгрии отметил, что в ближайшие месяцы ситуация в зоне боевых действий ухудшится.

"Энергия конфронтации и число жертв станут еще ужаснее… То, что будет впереди,- гораздо хуже, чем мы думаем", - отметил он.

Венгрия с 1 июля и до конца года председательствует в Евросоюзе. Орбан заявлял, что страна в это время будет вести миротворческую миссию по урегулированию конфликта в Украине. В ЕС ранее сообщали, что председательство Венгрии не наделяет страну мандатом вести переговоры от лица всего сообщества.