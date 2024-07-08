О нас

Орбан: Путин и Зеленский отказались от идеи прекратить огонь

Орбан: Путин и Зеленский отказались от идеи прекратить огонь Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин считают, что временное прекращение огня даст преимущество противнику.
Другие страны
8 июля 2024 г. 13:32
Орбан: Путин и Зеленский отказались от идеи прекратить огонь

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин считают, что временное прекращение огня даст преимущество противнику.

Как передает Report, об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, в ходе недавнего визита в Украину и РФ он предложил сначала заключить мирное соглашение, а затем прекратить боевые действия.

"Оба не уверены. И украинцы, и россияне ответили одно и то же: перемирие в интересах противника, так как за это время он сможет перестроиться и подготовиться к продолжению войны", - сообщил Орбан.

Премьер Венгрии отметил, что в ближайшие месяцы ситуация в зоне боевых действий ухудшится.

"Энергия конфронтации и число жертв станут еще ужаснее… То, что будет впереди,- гораздо хуже, чем мы думаем", - отметил он.

Венгрия с 1 июля и до конца года председательствует в Евросоюзе. Орбан заявлял, что страна в это время будет вести миротворческую миссию по урегулированию конфликта в Украине. В ЕС ранее сообщали, что председательство Венгрии не наделяет страну мандатом вести переговоры от лица всего сообщества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Orban says Putin has low expectations for ceasefire before serious peace talks

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2024 г. 12:40
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
3 июля 2024 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi