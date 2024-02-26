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Орбан призвал парламент Венгрии одобрить заявку Швеции на членство в НАТО

Орбан призвал парламент Венгрии одобрить заявку Швеции на членство в НАТО Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник обратился к парламенту страны с призывом ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс, сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс".
Другие страны
26 февраля 2024 г. 18:39
Орбан призвал парламент Венгрии одобрить заявку Швеции на членство в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник обратился к парламенту страны с призывом ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс, сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс".

"Вхождение Швеции в состав НАТО укрепит безопасность Венгрии, поэтому я призываю вас одобрить эту заявку", - заявил Орбан на открытии весенней сессии парламента.

Ожидается, что парламент Венгрии проведет голосование по этому вопросу позднее в понедельник.

Лидер парламентской фракции правящей партии "Фидес" Мате Кочиш заявлял, что голосование по протоколу о присоединении Швеции к НАТО включено в повестку дня сессии 26 февраля. Он отметил, что "Фидес" планирует поддержать запрос Швеции.

Изначально венгерский парламент планировал проголосовать по членству Швеции в альянсе 5 февраля в ходе внеочередного заседания. Однако депутаты партии "Фидес" бойкотировали голосование, не явившись на заседание. По данным западных СМИ, "Фидес" выступила за проведение такого голосования лишь по возвращении парламента к работе после зимних каникул и после визита шведского премьера в Будапешт.

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Версия на азербайджанском языке Orban ölkə parlamentini İsveçin NATO-ya üzvlük ərizəsini təsdiqləməyə çağırıb

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