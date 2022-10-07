О нас

Орбан призвал глав стран ЕС к усилиям по нерасширению украинского конфликта

Орбан призвал глав стран ЕС к усилиям по нерасширению украинского конфликта Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к главам стран Евросоюза с призывом организовать переговоры о недопущении расширения украинского конфликта. Об этом сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.
Другие страны
7 октября 2022 г. 23:38
Орбан призвал глав стран ЕС к усилиям по нерасширению украинского конфликта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к главам стран Евросоюза с призывом организовать переговоры о недопущении расширения украинского конфликта.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

"Я отстаивал венгерскую точку зрения, что самое главное - это мир и недопущение эскалации. В настоящий момент события указывают на это направление, но нам нужно прекращение огня и переговоры", – сказал глава государства.

Орбан также отметил, что в рамках саммита в Праге венгерская сторона отстояла свои национальные интересы в процессе принятия восьмого пакета санкций ЕС в отношении России. Он уточнил, что рестрикции не затронули важную для Будапешта сферу энергетики.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
1 октября 2022 г. 16:15
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
2 октября 2022 г. 18:19
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
3 октября 2022 г. 23:09
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
4 октября 2022 г. 13:12
Британия ввела санкции против главы правительства Херсонской области
Британия ввела санкции против "главы правительства" Херсонской области
4 октября 2022 г. 16:35
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
5 октября 2022 г. 12:18
Главный тренер Олимпиакоса: Мы нацелены на победу в матче с Карабахом
Главный тренер "Олимпиакоса": Мы нацелены на победу в матче с "Карабахом"
5 октября 2022 г. 19:06
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека
6 октября 2022 г. 16:41
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
7 октября 2022 г. 16:10
Президент Азербайджана встретился в Софии с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Азербайджана встретился в Софии с премьер-министром Греции
1 октября 2022 г. 11:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi