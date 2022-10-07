Орбан призвал глав стран ЕС к усилиям по нерасширению украинского конфликта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к главам стран Евросоюза с призывом организовать переговоры о недопущении расширения украинского конфликта. Об этом сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к главам стран Евросоюза с призывом организовать переговоры о недопущении расширения украинского конфликта.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

"Я отстаивал венгерскую точку зрения, что самое главное - это мир и недопущение эскалации. В настоящий момент события указывают на это направление, но нам нужно прекращение огня и переговоры", – сказал глава государства.

Орбан также отметил, что в рамках саммита в Праге венгерская сторона отстояла свои национальные интересы в процессе принятия восьмого пакета санкций ЕС в отношении России. Он уточнил, что рестрикции не затронули важную для Будапешта сферу энергетики.