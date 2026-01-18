Орбан принял предложение Трампа войти в "Совет мира" по Газе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял предложение президента США Дональда Трампа войти в состав "Совета мира" по управлению сектором Газа.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления в программе радиостанции Kossuth.

"Премьер-министр Виктор Орбан получил от президента США Дональда Трампа приглашение принять участие в работе "Совета мира" по Газе", - сказал глава МИД, отметив, что венгерское правительство считает это для себя большой честью.

По словам Сийярто, венгерский премьер поручил ему сообщить об этом американской администрации.

Министр также отметил, что Венгрия "высоко ценит миротворческую деятельность" президента США и возлагает на него надежды в связи с урегулированием ситуации в секторе Газа. Сийярто подчеркнул, что Венгрия заинтересована в мире на Ближнем Востоке, поскольку положение в этом регионе оказывает серьезное влияние на безопасность в Европе.