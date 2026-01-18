Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Орбан принял предложение Трампа войти в "Совет мира" по Газе

    Другие страны
    • 18 января, 2026
    • 14:56
    Орбан принял предложение Трампа войти в Совет мира по Газе

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял предложение президента США Дональда Трампа войти в состав "Совета мира" по управлению сектором Газа.

    Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления в программе радиостанции Kossuth.

    "Премьер-министр Виктор Орбан получил от президента США Дональда Трампа приглашение принять участие в работе "Совета мира" по Газе", - сказал глава МИД, отметив, что венгерское правительство считает это для себя большой честью.

    По словам Сийярто, венгерский премьер поручил ему сообщить об этом американской администрации.

    Министр также отметил, что Венгрия "высоко ценит миротворческую деятельность" президента США и возлагает на него надежды в связи с урегулированием ситуации в секторе Газа. Сийярто подчеркнул, что Венгрия заинтересована в мире на Ближнем Востоке, поскольку положение в этом регионе оказывает серьезное влияние на безопасность в Европе.

    Венгрия Виктор Орбан "Совет мира" сектор Газа Дональд Трамп

    Последние новости

    15:13
    Фото

    В Полицейской академии МВД прошел день открытых дверей

    Наука и образование
    14:59
    Фото

    В Сабунчинском районе изъято около 10 кг марихуаны

    Происшествия
    14:56

    Орбан принял предложение Трампа войти в "Совет мира" по Газе

    Другие страны
    14:43

    В республиканских предметных олимпиадах приняли участие около 48 тысяч школьников

    Наука и образование
    14:33
    Фото

    Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов 20 Января

    Внутренняя политика
    14:28

    Министр: Британия никогда не признает Гренландию частью США ради отмены пошлин

    Другие страны
    14:12

    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой

    Инфраструктура
    14:00

    В Индонезии обнаружены обломки самолета и тело одного из пассажиров

    Другие страны
    13:39

    СМИ: Число погибших в ходе протестов в Иране достигло 5 тыс.

    Другие страны
    Лента новостей