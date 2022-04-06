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Орбан предложил РФ и Украине посредничество в переговорном процессе

Орбан предложил РФ и Украине посредничество в переговорном процессе Премьер-министр Виктор Орбан предложил Владимиру Путину провести переговоры России и Украины в Венгрии.
Другие страны
6 апреля 2022 г. 17:27
Орбан предложил РФ и Украине посредничество в переговорном процессе

Премьер-министр Виктор Орбан предложил Владимиру Путину провести переговоры России и Украины в Венгрии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Reuters.

"Орбан заявил, что пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрию при участии украинского и французского президентов, а также канцлера Германии. Он сказал, что ответ Путина был положительным, но президент России предупредил, что у него будут условия", - утверждает агентство.

О состоявшихся в среду переговорах с российским лидером венгерский премьер рассказал на пресс-конференции.

Как ранее сообщили в Кремле, Москва допускает встречу Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако она возможна после согласования текста договора между сторонами. В свою очередь, украинский глава государства предположил, что разговор может не состояться.

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