Орбан предложил РФ и Украине посредничество в переговорном процессе

Премьер-министр Виктор Орбан предложил Владимиру Путину провести переговоры России и Украины в Венгрии.

Премьер-министр Виктор Орбан предложил Владимиру Путину провести переговоры России и Украины в Венгрии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Reuters.

"Орбан заявил, что пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрию при участии украинского и французского президентов, а также канцлера Германии. Он сказал, что ответ Путина был положительным, но президент России предупредил, что у него будут условия", - утверждает агентство.

О состоявшихся в среду переговорах с российским лидером венгерский премьер рассказал на пресс-конференции.

Как ранее сообщили в Кремле, Москва допускает встречу Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако она возможна после согласования текста договора между сторонами. В свою очередь, украинский глава государства предположил, что разговор может не состояться.