Орбан: Политика Брюсселя постепенно забивает гвозди "в крышку гроба" Евросоюза

"Политика Брюсселя постепенно забивает гвозди "в крышку гроба" Евросоюза".

"Политика Брюсселя постепенно забивает гвозди "в крышку гроба" Евросоюза".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Я убежден, в Брюсселе сегодня разрушают Европу и ведут ее к разорению", - сказал он.

Премьер предупредил, что если Брюссель продолжит вести эту политику, то это может плачевно закончиться для ЕС. Поэтому он считает, что нужно отказаться от нынешней модели Европы из-за ее неустойчивости.

По его словам, Евросоюз просто развалится и это необходимо предотвратить.

"В наших интересах, чтобы Евросоюз оставался единым. Пусть то, что было собрано с большим трудом, останется целым", - отметил политик.

Он считает, что Евросоюз нуждается не в роспуске, а в изменениях. Однако это возможно только в случае радикальных перемен непосредственно в Брюсселе.