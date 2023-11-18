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Орбан: Политика Брюсселя постепенно забивает гвозди "в крышку гроба" Евросоюза

Орбан: Политика Брюсселя постепенно забивает гвозди "в крышку гроба" Евросоюза "Политика Брюсселя постепенно забивает гвозди "в крышку гроба" Евросоюза".
Другие страны
18 ноября 2023 г. 21:29
Орбан: Политика Брюсселя постепенно забивает гвозди в крышку гроба Евросоюза

"Политика Брюсселя постепенно забивает гвозди "в крышку гроба" Евросоюза".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Я убежден, в Брюсселе сегодня разрушают Европу и ведут ее к разорению", - сказал он.

Премьер предупредил, что если Брюссель продолжит вести эту политику, то это может плачевно закончиться для ЕС. Поэтому он считает, что нужно отказаться от нынешней модели Европы из-за ее неустойчивости.

По его словам, Евросоюз просто развалится и это необходимо предотвратить.

"В наших интересах, чтобы Евросоюз оставался единым. Пусть то, что было собрано с большим трудом, останется целым", - отметил политик.

Он считает, что Евросоюз нуждается не в роспуске, а в изменениях. Однако это возможно только в случае радикальных перемен непосредственно в Брюсселе.

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Версия на азербайджанском языке Orban: “Brüsselin siyasəti Avropa Birliyinin tabutuna mismar vurur”

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