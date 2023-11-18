Орбан: Политика Брюсселя постепенно забивает гвозди "в крышку гроба" Евросоюза

"Политика Брюсселя постепенно забивает гвозди "в крышку гроба" Евросоюза".
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Я убежден, в Брюсселе сегодня разрушают Европу и ведут ее к разорению", - сказал он.
Премьер предупредил, что если Брюссель продолжит вести эту политику, то это может плачевно закончиться для ЕС. Поэтому он считает, что нужно отказаться от нынешней модели Европы из-за ее неустойчивости.
По его словам, Евросоюз просто развалится и это необходимо предотвратить.
"В наших интересах, чтобы Евросоюз оставался единым. Пусть то, что было собрано с большим трудом, останется целым", - отметил политик.
Он считает, что Евросоюз нуждается не в роспуске, а в изменениях. Однако это возможно только в случае радикальных перемен непосредственно в Брюсселе.