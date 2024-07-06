Орбан ответил на критику по поводу его визита в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг критику руководства Евросоюза по поводу своего визита в Москву, где он обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможности урегулирования конфликта в Украине.
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"Именно эта брюссельская бюрократическая бессмыслица не дала никаких результатов в поиске пути к миру в российско-украинской войне. Если мы хотим положить конец войне, нам нужен политический подход, а не бюрократический", - написал Орбан в соцсети Х.
До этого председатель Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявили, что у Орбана нет мандата Евросоюза на переговоры с Россией. Они напомнили, что председательство Венгрии в Совете ЕС не дает ей права говорить от имени всего объединения.
Орбан, в свою очередь, заявил, что Венгрия не пытается выступать от имени всего ЕС, а действует самостоятельно, осуществляя миротворческую миссию в целях прекращения конфликта в Украине.