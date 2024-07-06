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Орбан ответил на критику по поводу его визита в Москву

Орбан ответил на критику по поводу его визита в Москву Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг критику руководства Евросоюза по поводу своего визита в Москву, где он обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможности урегулирования конфликта в Украине.
Другие страны
6 июля 2024 г. 03:36
Орбан ответил на критику по поводу его визита в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг критику руководства Евросоюза по поводу своего визита в Москву, где он обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможности урегулирования конфликта в Украине.

Как сообщает Report, глава венгерского правительства напомнил, что сама брюссельская бюрократия до сих пор ничего не сделала, чтобы нормализовать отношения между противоборствующими сторонами.

"Именно эта брюссельская бюрократическая бессмыслица не дала никаких результатов в поиске пути к миру в российско-украинской войне. Если мы хотим положить конец войне, нам нужен политический подход, а не бюрократический", - написал Орбан в соцсети Х.

До этого председатель Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявили, что у Орбана нет мандата Евросоюза на переговоры с Россией. Они напомнили, что председательство Венгрии в Совете ЕС не дает ей права говорить от имени всего объединения.

Орбан, в свою очередь, заявил, что Венгрия не пытается выступать от имени всего ЕС, а действует самостоятельно, осуществляя миротворческую миссию в целях прекращения конфликта в Украине.

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