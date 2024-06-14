Орбан отверг участие Венгрии в миссии НАТО в Украине

Венгрия не будет принимать участия в миссии НАТО в Украине, но и не станет препятствовать ее созданию другими странами альянса.

Венгрия не будет принимать участия в миссии НАТО в Украине, но и не станет препятствовать ее созданию другими странами альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

"Мы по-прежнему не поставляем оружие в Украину, если будут какие-либо действия за пределами территории НАТО, то мы не будем в них участвовать", - сказал глава правительства.

В то же время он отметил, что руководство НАТО не хочет, чтобы Венгрия создала прецедент и другие страны брали с нее пример. Поэтому переговоры в Будапеште были трудными, сообщил Орбан.

"В конце концов мы пришли к согласию и получили все, что хотели, но взамен я согласился на то, что мы не будем мешать тем, кто хочет создать украинскую миссию НАТО и сделать это на следующем саммите [альянса], который состоится [в июле] в Вашингтоне. Однако мы будем держаться подальше от этого", - сказал премьер.