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Орбан отложил международные планы из-за продолжающихся наводнений в Венгрии

Орбан отложил международные планы из-за продолжающихся наводнений в Венгрии Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил отложить международные обязательства из-за продолжающихся в стране наводнений. Как передает Report, о своем решении глава венгерского правительства сообщил в социальной сети Х.
Другие страны
16 сентября 2024 г. 14:22
Орбан отложил международные планы из-за продолжающихся наводнений в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил отложить международные планы из-за продолжающихся в стране наводнений.

Как передает Report, о своем решении глава венгерского правительства сообщил в социальной сети Х.

"В связи с экстремальными погодными условиями и продолжающимися наводнениями в Венгрии я отложил все свои международные обязательства", - написал он.

По информации венгерских СМИ, Орбан оценивает ситуацию с наводнениями в стране как "действительно серьезную". При этом он подчеркнул, что Венгрия способна защитить себя. "Степень опасности не выше, чем в 2013 году. Нам предстоит решить задачу, она не беспрецедентна. В 2013 году уровень Дуная поднялся на полметра выше, чем мы ожидаем сейчас. Мы также смогли это предотвратить, я убежден, что Венгрия сможет это преодолеть", - отметил премьер Венгрии.

Циклон "Борис" в последние дни достиг Европы, принеся с собой огромное количество осадков. Из-за большого количества дождей, выпавших в Альпах, уровень воды в нескольких реках, в том числе в Дунае, поднялся. Наводнениям подверглись несколько стран Центральной Европы.

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