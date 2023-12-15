Орбан отказался брать на себя ответственность за решение ЕС по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал заседаний Евросоюза при принятии решения о начале переговоров с Украиной о вступлении, потому что считает его неправильным и не захотел брать на себя ответственность за такой шаг.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал заседаний Евросоюза при принятии решения о начале переговоров с Украиной о вступлении, потому что считает его неправильным и не захотел брать на себя ответственность за такой шаг.

Как передает Report, об этом сообщил политический советник и однофамилец главы венгерского правительства Балаж Орбан, сопровождающий своего шефа в поездке на саммит ЕС в Брюсселе.

"Позиция Венгрии ясна и неизменна: мы не считаем Украину готовой к переговорам с Европейским союзом. Поэтому мы предлагали не начинать переговоры. Однако 26 государств - членов Евросоюза считают иначе, именно поэтому после дебатов, продолжавшихся нескольких часов, Венгрия решила покинуть зал заседаний и не принимать участия в голосовании, чтобы не препятствовать принятию решения и не брать на себя ответственность за это неправильное решение", - написал Балаж Орбан на странице в Facebook.