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Орбан опубликовал в соцсетях свой отчет главе Евросовета Мишелю

Орбан опубликовал в соцсетях свой отчет главе Евросовета Мишелю Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал отчет главе Евросовета Шарлю Мишелю по итогам поездок в Украину, Россию, Китай и США.
Другие страны
18 июля 2024 г. 21:50
Орбан опубликовал в соцсетях свой отчет главе Евросовета Мишелю

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал отчет главе Евросовета Шарлю Мишелю по итогам поездок в Украину, Россию, Китай и США.

Как передает Report, глава венгерского правительства опубликовал полный текст документа на своей странице в соцсети X.

"Поскольку всплыли фрагменты моего доклада главе Евросовета Шарлю Мишелю по моей мирной миссии, я решил опубликовать полный документ ради ясности и для контекста", - написал он.

До этого немецкий таблоид Bild сообщал, что Орбан в письме к председателю Евросовета призвал к возобновлению дипломатических отношений с Россией, а также переговорам с Китаем по мирной конференции для разрешения конфликта в Украине.

Напомним, что Орбан 5 июля посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит политика состоялся после поездки в Киев, во время которой он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. После беседы с Путиным Орбан отметил, что позиции Киева и Москвы сильно далеки друг от друга. Затем венгерский премьер нанес визиты в Китай и США. После этого сообщалось, что он отправил письмо Шарлю Мишелю и главам государств – членов ЕС о своих рабочих визитах во время мирового турне.

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