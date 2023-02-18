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Орбан оценил ущерб Венгрии от антироссийских санкций ЕС в 10 млрд евро

Орбан оценил ущерб Венгрии от антироссийских санкций ЕС в 10 млрд евро Санкции Евросоюза против России обошлись Венгрии в €10 млрд, но не выполнили своего предназначения и не привели к окончанию конфликта на Украине.
Другие страны
18 февраля 2023 г. 23:53
Орбан оценил ущерб Венгрии от антироссийских санкций ЕС в 10 млрд евро

Санкции Евросоюза против России обошлись Венгрии в €10 млрд, но не выполнили своего предназначения и не привели к окончанию конфликта на Украине.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште с речью о политических приоритетах своего правительства.

"Санкции вынули из карманов венгров 4 трлн форинтов (более €10 млрд)", - сказал он, пояснив, что на такую сумму в 2022 году возросли затраты государства, частных компаний и населения страны на различные виды энергоносителей. По словам Орбана, "санкции были нацелены на Россию, а ударили по Европе".

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan Aİ-nin sanksiyalarından 10 milyard avro itirib

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