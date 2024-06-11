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Орбан оценил итоги выборов в Европейский парламент

Орбан оценил итоги выборов в Европейский парламент Итоги выборов в Европейский парламент (ЕП) позволили "замедлить поезд", который везет регион к очередной войне.
Другие страны
11 июня 2024 г. 07:36
Орбан оценил итоги выборов в Европейский парламент

Итоги выборов в Европейский парламент (ЕП) позволили "замедлить поезд", который везет регион к очередной войне.

Как передает Report, такое заявление в ходе интервью для телеканала M1 сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Глава венгерского правительства отметил, что не раз называл выборы в ЕП возможностью замедлить или остановить сползание мира в вооруженное противостояние. Это касается как США, так и европейских стран.

"Если не получится сложить эти две половинки, если мы не сможем выиграть это состязание сторонников мира с войной, то скоро мы втянемся в войну в Европе", — предупредил Орбан.

Он добавил, что в результате выборы в ЕП завершились именно так, как он "планировал и хотел". Благодаря этому Европейскому союзу удалось замедлить приближение войны. Более того, роспуск парламента во Франции подарил региону возможность вовсе остановить соответствующий "поезд".

Как сказал премьер-министр Венгрии, Франция — страна, которая решительнее остальных выступала за вооруженный конфликт. Поэтому роспуск законодательного органа республики Орбан назвал настоящим "политическим землетрясением".

"Там должны быть назначены парламентские выборы, и они уже были назначены, поскольку сторонники мира победили с такой огромной силой и большим количеством голосов", — пояснил он.

По его мнению, победа на выборах во Франции выступающих за мир партий позволит выполнить одно из условий для предотвращения войны. После этого останется ждать выполнения второго условия, заключающегося в победе бывшего президента США Дональда Трампа на выборах главы государства.

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Версия на азербайджанском языке Orban Avropa Parlamentinə seçkilərin nəticələrini dəyərləndirib

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