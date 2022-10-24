Орбан назвал враждебной политику ЕС по отношению к Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что левая оппозиция внутри страны и нынешнее руководство Евросоюза пытаются проводить политику, враждебную национальным интересам венгерского народа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что левая оппозиция внутри страны и нынешнее руководство Евросоюза пытаются проводить политику, враждебную национальным интересам венгерского народа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выступая в воскресенье в городе Залаэгерсег по случаю очередной годовщины венгерского восстания 1956 года, он утверждал, что и те и другие, по сути, сделали Венгрию целью своего прямого нападения.

В связи с этим Орбан заверил, что его правительство готово противостоять подобным угрозам и "способно защитить интересы Венгрии дома и за рубежом". "Давайте не будем обращать внимание на тех, кто стреляет в Венгрию из тени или со своих высот в Брюсселе", - сказал он о теневом правительстве оппозиционных партий и выступающих в их поддержку лидерах ЕС.

"Мы сохраним стабильность экономики, у каждого будет работа, мы сможем не допустить роста цен на коммунальные услуги, и семьи не будут брошены на произвол судьбы", - пообещал глава венгерского правительства, принимавший участие на этой неделе в саммите ЕС в Брюсселе. Он не поддержал там введение в ЕС потолка цен на российский газ и добился, чтобы на Венгрию не распространялось действие европейского механизма совместных закупок топлива.

Орбан выступил в Залаэгерсеге в связи с открытием в этом городе на западе страны мемориального центра Йожефа Миндсенти, архиепископа Эстергома и примаса Венгрии, активного участника восстания 1956 года, подавленного с помощью советских войск. Говоря о тех событиях, он отметил, что 66 лет назад у Венгрии "был реальный шанс завоевать независимость". "Если бы Запад не предал нас, то мы могли бы добиться успеха в 1956 году", - заявил премьер.

"Урок ясен. Только сами венгры могут рассказать всему миру правду о себе, и только венгры могут отстоять свою правду перед лицом надвигающихся опасностей", - подчеркнул Орбан.

Отметим, что 23 октября считается в Венгрии национальным праздником, который официально называется Днем начала революции и освободительной борьбы 1956 года. В стране тогда была предпринята попытка смены политического строя и отказа от участия в Варшавском договоре.