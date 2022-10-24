О нас

Орбан назвал враждебной политику ЕС по отношению к Венгрии

Орбан назвал враждебной политику ЕС по отношению к Венгрии Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что левая оппозиция внутри страны и нынешнее руководство Евросоюза пытаются проводить политику, враждебную национальным интересам венгерского народа.
Другие страны
24 октября 2022 г. 00:10
Орбан назвал враждебной политику ЕС по отношению к Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что левая оппозиция внутри страны и нынешнее руководство Евросоюза пытаются проводить политику, враждебную национальным интересам венгерского народа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выступая в воскресенье в городе Залаэгерсег по случаю очередной годовщины венгерского восстания 1956 года, он утверждал, что и те и другие, по сути, сделали Венгрию целью своего прямого нападения.

В связи с этим Орбан заверил, что его правительство готово противостоять подобным угрозам и "способно защитить интересы Венгрии дома и за рубежом". "Давайте не будем обращать внимание на тех, кто стреляет в Венгрию из тени или со своих высот в Брюсселе", - сказал он о теневом правительстве оппозиционных партий и выступающих в их поддержку лидерах ЕС.

"Мы сохраним стабильность экономики, у каждого будет работа, мы сможем не допустить роста цен на коммунальные услуги, и семьи не будут брошены на произвол судьбы", - пообещал глава венгерского правительства, принимавший участие на этой неделе в саммите ЕС в Брюсселе. Он не поддержал там введение в ЕС потолка цен на российский газ и добился, чтобы на Венгрию не распространялось действие европейского механизма совместных закупок топлива.

Орбан выступил в Залаэгерсеге в связи с открытием в этом городе на западе страны мемориального центра Йожефа Миндсенти, архиепископа Эстергома и примаса Венгрии, активного участника восстания 1956 года, подавленного с помощью советских войск. Говоря о тех событиях, он отметил, что 66 лет назад у Венгрии "был реальный шанс завоевать независимость". "Если бы Запад не предал нас, то мы могли бы добиться успеха в 1956 году", - заявил премьер.

"Урок ясен. Только сами венгры могут рассказать всему миру правду о себе, и только венгры могут отстоять свою правду перед лицом надвигающихся опасностей", - подчеркнул Орбан.

Отметим, что 23 октября считается в Венгрии национальным праздником, который официально называется Днем начала революции и освободительной борьбы 1956 года. В стране тогда была предпринята попытка смены политического строя и отказа от участия в Варшавском договоре.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Viktor Orban: “Avropa İttifaqının sonu Sovet İttifaqı kimi ola bilər”

Самое читаемое

Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
17 октября 2022 г. 12:30
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
17 октября 2022 г. 15:18
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
18 октября 2022 г. 11:45
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
18 октября 2022 г. 13:53
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
20 октября 2022 г. 11:49
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
20 октября 2022 г. 23:08
Подготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
ФотоПодготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
21 октября 2022 г. 19:26
МИД Азербайджана обратился к международному сообществу в связи с террором в Гяндже
МИД Азербайджана обратился к международному сообществу в связи с террором в Гяндже
17 октября 2022 г. 11:05
Джордж Дик: Поддерживаем Азербайджан в стремлении к миру и процветанию
Джордж Дик: Поддерживаем Азербайджан в стремлении к миру и процветанию
18 октября 2022 г. 11:54
В Стамбуле проходит заседание комитета ОТГ
В Стамбуле проходит заседание комитета ОТГ
18 октября 2022 г. 14:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi