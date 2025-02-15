О нас

Орбан назвал сроки урегулирования конфликта в Украине

Орбан назвал сроки урегулирования конфликта в Украине Прочная договоренность о прекращении конфликта в Украине может быть достигнута с участием президентов России и США в течение полугода, а возможно, даже раньше.
Другие страны
15 февраля 2025 г. 00:53
Орбан назвал сроки урегулирования конфликта в Украине

Прочная договоренность о прекращении конфликта в Украине может быть достигнута с участием президентов России и США в течение полугода, а возможно, даже раньше.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Отвечая на вопрос, реально ли ожидать соглашения об урегулировании ситуации в Украине в ближайшие шесть месяцев, глава правительства сказал: "Да. Определенно. Даже раньше. Я так думаю".

Орбан пояснил, что его оптимистичные ожидания связаны с президентом США Дональдом Трампом, который занялся решением этой проблемы и планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Это серьезные люди. Сильные люди добиваются мира, слабые ведут войны. Сейчас у нас сильные лидеры", - заявил премьер.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило работу в своем здании
Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило работу в своем здании
10 февраля 2025 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi