Орбан назвал сроки урегулирования конфликта в Украине

Прочная договоренность о прекращении конфликта в Украине может быть достигнута с участием президентов России и США в течение полугода, а возможно, даже раньше.

Прочная договоренность о прекращении конфликта в Украине может быть достигнута с участием президентов России и США в течение полугода, а возможно, даже раньше.

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Отвечая на вопрос, реально ли ожидать соглашения об урегулировании ситуации в Украине в ближайшие шесть месяцев, глава правительства сказал: "Да. Определенно. Даже раньше. Я так думаю".

Орбан пояснил, что его оптимистичные ожидания связаны с президентом США Дональдом Трампом, который занялся решением этой проблемы и планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Это серьезные люди. Сильные люди добиваются мира, слабые ведут войны. Сейчас у нас сильные лидеры", - заявил премьер.