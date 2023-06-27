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Орбан назвал бессмысленным военный мятеж Пригожина

Орбан назвал бессмысленным военный мятеж Пригожина Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что спецслужбы Будапешта не придают большого значения попытке военного мятежа в России со стороны основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Другие страны
27 июня 2023 г. 13:52
Орбан назвал бессмысленным военный мятеж Пригожина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что спецслужбы Будапешта не придают большого значения попытке военного мятежа в России со стороны основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как передает Report, в интервью Bild он отметил, что это мероприятие вряд ли имело особый смысл и не окажет какое-то влияние на конфликт в Украине.

"Россия работает иначе, чем мы. Структуры в России очень стабильны. Они основаны на армии, секретных службах, полиции, так что это другая страна, страна, ориентированная на военные действия", - заявил Орбан.

По мнению премьера Венгрии, президент России Владимир Путин остается сильным и популярным лидером.

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