Орбан назвал бессмысленным военный мятеж Пригожина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что спецслужбы Будапешта не придают большого значения попытке военного мятежа в России со стороны основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что спецслужбы Будапешта не придают большого значения попытке военного мятежа в России со стороны основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как передает Report, в интервью Bild он отметил, что это мероприятие вряд ли имело особый смысл и не окажет какое-то влияние на конфликт в Украине.

"Россия работает иначе, чем мы. Структуры в России очень стабильны. Они основаны на армии, секретных службах, полиции, так что это другая страна, страна, ориентированная на военные действия", - заявил Орбан.

По мнению премьера Венгрии, президент России Владимир Путин остается сильным и популярным лидером.