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Орбан: Наступают времена, когда останутся только сильные народы

Орбан: Наступают времена, когда останутся только сильные народы Весь мир проходит сейчас через трудные испытания, которые смогут пережить только сильные народы, а слабые погибнут.
Другие страны
1 июля 2023 г. 14:25
Орбан: Наступают времена, когда останутся только сильные народы

Весь мир проходит сейчас через трудные испытания, которые смогут пережить только сильные народы, а слабые погибнут.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште на церемонии открытия юридического факультета Национального университета государственной службы, где будут готовить сотрудников правоохранительных органов. Выступление транслировал телеканал М1.

"Мы живем во времена, когда весь мир сотрясается до основания. Мы не являемся исключением, поскольку эпицентр землетрясения находится рядом с нами. По соседству с Венгрией идет война, а десятки и сотни тысяч мигрантов осаждают наши границы. Вот почему должны быть сильными наша страна, правительство, армия и правоохранительные органы. Наступают времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут. Поэтому мы должны каждый день укреплять свои линии обороны и правоохранительные органы", - заявил глава правительства,

Обращаясь к 168 будущим первокурсникам, он призвал их "быть сильными, потому правосудие мало чего стоит без силы". Орбан также отметил, что количество преступлений в Венгрии неуклонно сокращается, сейчас она, "возможно, стала самой безопасной страной в Европе". "Мы гордимся этим", - сказал премьер.

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