Орбан может временно возглавить Евросовет в случае отставки Мишеля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может временно возглавить Европейский Совет в случае отставки действующего президента Шарля Мишеля.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может временно возглавить Европейский Совет в случае отставки действующего президента Шарля Мишеля.

Как передает Report, об этом сообщает Politico.

"Президент Европейского совета Шарль Мишель будет баллотироваться на выборах в Европейский парламент в июне...Мишель планирует занять свое место в Европейском парламенте в середине июля, если его изберут, а это значит, что лидерам ЕС придется быстро договариваться о преемнике на освободившийся пост в Евросовете. Если они этого не сделают, то руководить встречами будет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна в июле примет ротационное председательство в Совете ЕС, - роль посредника, которую обычно берет на себя президент Европейского совета", - сообщает издание.

Politico отмечает, что это первый случай, когда действующий президент Евросовета примет участие в выборах в Европарламент и впервые, когда он уходит с должности досрочно.

Шарль Мишель должен был остаться на должности до ноября 2024 года. Его решение уйти раньше создает дополнительное давление на европейских лидеров, потому что теперь им придется за меньшее время решать, кто возглавит главные институты ЕС.