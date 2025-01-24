Орбан: Из-за санкций ЕС в отношении РФ Венгрия потеряла около €19 млрд

Из-за санкций Евросоюза в отношении России Венгрия потеряла из-за них около €19 млрд.

Из-за санкций Евросоюза в отношении России Венгрия потеряла из-за них около €19 млрд.

Как передает Report со ссылкой на венгерские СМИ, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Если мы посмотрим на цифры за последние три года, то увидим, что Венгрия потеряла из-за санкций около €19 млрд", - сказал он.

Напомнив, что ЕС должен принять до 31 января решение по поводу продления санкций в отношении РФ еще на полгода, Орбан призвал лидеров европейских стран подумать, следует ли продолжать такую политику.

Ранее сообщалось о том, что 27 января этот вопрос рассмотрят на своем заседании в Брюсселе главы МИД стран ЕС.