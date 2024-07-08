Орбан из КНР направляется в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан из Пекина направляется в Вашингтон.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан из Пекина направляется в Вашингтон.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Следующая остановка - Вашингтон", - подписал Орбан кадры улетающего из Пекина самолета, размещенные в соцсетях.

В ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином он рассказал том, как прошли его недавние визиты в Москву и Киев.

Он также отметил, что урегулирование конфликта в Украине зависит не только от противоборствующих сторон, но и от таких мировых центров силы, как США, Евросоюз и Китай.