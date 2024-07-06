Орбан и Мирзиёев обсудили в Шуше укрепление венгерско-узбекских взаимоотношений

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели двусторонние переговоры в Шуше.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели двусторонние переговоры в Шуше.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь венгерского премьер-министра Золтан Ковач в своем аккаунте в соцсети X.

“Лидеры отметили, что за последние годы венгерско-узбекское сотрудничество значительно развилось, поднявшись до уровня стратегического партнерства в 2021 году, когда между двумя странами были инициированы многочисленные экономические проекты”, - написал З.Ковач.

Он добавил, что в ходе встречи Орбан и Мирзиёев договорились о “новых направлениях сотрудничества” для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Пресс-служба президента Узбекистана в свою очередь сообщила, что лидеры двух стран в ходе переговоров обсудили перспективы развития стратегического партнерства и практического сотрудничества по ряду ключевых направлений.

"Особое внимание уделено ускорению реализации проектов кооперации в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, логистики, строительства и других направлениях. Подчеркнута важность подготовки нового портфеля инвестиционных проектов и проведения до конца этого года совместного Форума регионов в городе Коканде. Отмечена необходимость проведения взаимных культурных мероприятий, направленных на сближение народов двух стран", - говорится в сообщении.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) и Европейского Союза.

Встреча лидеров двух стран состоялась на полях неформального саммита ОТГ, который начнет свою работу в ближайшее время.