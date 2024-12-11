Орбан и Эрдоган обсудят в Анкаре урегулирование конфликта в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пути урегулирования конфликта на Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пути урегулирования конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на агентство MTI, об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

Уточняется, что встреча состоится 12 декабря в Анкаре.

"Президент Эрдоган и Виктор Орбан обсудят текущие международные проблемы, конфликты в Украине и Ближнем Востоке, перспективы установления мира, а также ряд вопросов венгерско-турецких отношений", - сказал Хаваши.

Он напомнил, что в 2023 году Венгрия и Турция вывели двусторонние отношения на уровень приоритетного стратегического партнерства, и с тех пор сотрудничество между ними динамично развивается.

"В Анкаре премьер-министр посетит ряд мероприятий в связи с закрытием Года венгерской культуры в Турции", - добавил пресс-секретарь.