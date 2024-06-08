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Орбан: Генсек НАТО обсудит в Венгрии неучастие Будапешта в акциях альянса

Орбан: Генсек НАТО обсудит в Венгрии неучастие Будапешта в акциях альянса Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Венгрию на следующей неделе, в ходе визита будет обсуждаться вопрос неучастия Будапешта в акциях альянса против других стран.
Другие страны
8 июня 2024 г. 06:03
Орбан: Генсек НАТО обсудит в Венгрии неучастие Будапешта в акциях альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Венгрию на следующей неделе, в ходе визита будет обсуждаться вопрос неучастия Будапешта в акциях альянса против других стран.

Как передает Report, об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2.

"На следующей неделе после выборов к нам приедет генеральный секретарь НАТО, мы коснемся и этого вопроса. А 1 июля - саммит НАТО в Вашингтоне", — отметил он.

По словам Орбана, нужно вести битву за то, чтобы Венгрия могла остаться в стороне от всех акций, которые хотят проводить вне территории Венгрии против других стран. Как подчеркнул политик, для этого нужна сила, поскольку в ХХ веке у властей Венгрии также было желание не участвовать в двух мировых войнах, однако недоставало силы, поэтому их туда "втянули", а потом не позволили выйти.

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