Орбан: Это неправильное решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Будапешт не участвовал в принятии Евросоюзом решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в сообщество.

Будапешт не участвовал в принятии Евросоюзом решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в сообщество.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя итоги заседания саммита ЕС в Брюсселе.

"В нынешней ситуации начинать переговоры с Украиной - совершенно иррациональное и неправильное решение, и Венгрия не меняет своей позиции по этому вопросу. Поскольку 26 других членов ЕС настаивали на том, чтобы такое решение должно быть принято, Венгрия решила, что они могут идти своим путем. Венгрия не желает принимать участия в этом плохом решении, поэтому сегодня воздержалась от этого решения", - сказал Орбан в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.