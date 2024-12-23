Орбан: ЕС проиграл в конфликте с Россией в Украине

Венгрия убеждена, что Евросоюз проиграл в конфликте в Украине, потому что Россия день ото дня укрепляет свои позиции.

Венгрия убеждена, что Евросоюз проиграл в конфликте в Украине, потому что Россия день ото дня укрепляет свои позиции.

Как передает Report , об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью телекомпании М1.

Говоря о ситуации в Украине, он отметил, что "русские постепенно продвигаются вперед" на поле боя.

"Соотношение сил очевидно", - подчеркнул глава правительства. "Эту войну Европейский союз проиграл", - заключил Орбан.

Он отметил, что лидеры ЕС пытаются это отрицать, прибегая к различным уловкам и "переворачивая все с ног на голову". По его словам, их попытки объяснить, что "победа - это поражение, а поражение - это победа" заставляют вспомнить роман-антиутопию Джорджа Оруэлла "1984".

Орбан подтвердил, что правительство Венгрии по-прежнему считает необходимым добиться скорейшего урегулирования украинского конфликта и возлагает в связи с этим надежды на избранного президента США Дональда Трампа.