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Орбан: ЕС проиграл в конфликте с Россией в Украине

Орбан: ЕС проиграл в конфликте с Россией в Украине Венгрия убеждена, что Евросоюз проиграл в конфликте в Украине, потому что Россия день ото дня укрепляет свои позиции.
Другие страны
23 декабря 2024 г. 01:46
Орбан: ЕС проиграл в конфликте с Россией в Украине

Венгрия убеждена, что Евросоюз проиграл в конфликте в Украине, потому что Россия день ото дня укрепляет свои позиции.

Как передает Report, об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью телекомпании М1.

Говоря о ситуации в Украине, он отметил, что "русские постепенно продвигаются вперед" на поле боя.

"Соотношение сил очевидно", - подчеркнул глава правительства. "Эту войну Европейский союз проиграл", - заключил Орбан.

Он отметил, что лидеры ЕС пытаются это отрицать, прибегая к различным уловкам и "переворачивая все с ног на голову". По его словам, их попытки объяснить, что "победа - это поражение, а поражение - это победа" заставляют вспомнить роман-антиутопию Джорджа Оруэлла "1984".

Орбан подтвердил, что правительство Венгрии по-прежнему считает необходимым добиться скорейшего урегулирования украинского конфликта и возлагает в связи с этим надежды на избранного президента США Дональда Трампа.

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Версия на азербайджанском языке Viktor Orban: Avropa İttifaqı Ukrayna münaqişəsində uduzub

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