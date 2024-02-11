Орбан: ЕС недостаточно силен, чтобы РФ воспринимала его всерьез

Евросоюз (ЕС) не обладает силой, достаточной, чтобы Россия воспринимала его всерьез.
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"Дело не в доверии, наша проблема в отсутствии силы. Мы, европейцы, недостаточно сильные, чтобы россияне воспринимали нас всерьез. Это игра вокруг власти", — отметил венгерский премьер.
По мнению Орбана, Евросоюз должен встать на более уверенную позицию, проявить силу и доказать, что он способен понять интересы обеих сторон.
"Только тогда можно будет перейти к этапу поиска какого-либо согласия", - считает он.