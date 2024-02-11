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Орбан: ЕС недостаточно силен, чтобы РФ воспринимала его всерьез

Орбан: ЕС недостаточно силен, чтобы РФ воспринимала его всерьез Евросоюз (ЕС) не обладает силой, достаточной, чтобы Россия воспринимала его всерьез.
Другие страны
11 февраля 2024 г. 09:45
Орбан: ЕС недостаточно силен, чтобы РФ воспринимала его всерьез

Евросоюз (ЕС) не обладает силой, достаточной, чтобы Россия воспринимала его всерьез.

Как передает Report со ссылкой на газету Die Presse, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Дело не в доверии, наша проблема в отсутствии силы. Мы, европейцы, недостаточно сильные, чтобы россияне воспринимали нас всерьез. Это игра вокруг власти", — отметил венгерский премьер.

По мнению Орбана, Евросоюз должен встать на более уверенную позицию, проявить силу и доказать, что он способен понять интересы обеих сторон.

"Только тогда можно будет перейти к этапу поиска какого-либо согласия", - считает он.

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Версия на азербайджанском языке Orban: “Aİ kifayət qədər güclü deyil ki, Rusiya onu ciddi qəbul etsin”

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