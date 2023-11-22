Орбан: ЕС может остаться один на один с кризисом в Украине после выборов в США

Орбан: ЕС может остаться один на один с кризисом в Украине после выборов в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейскому союзу (ЕС) следует быть готовым остаться один на один с конфликтом в Украине, так как Соединенные Штаты могут перестать в него вмешиваться.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейскому союзу (ЕС) следует быть готовым остаться один на один с конфликтом в Украине, так как Соединенные Штаты могут перестать в него вмешиваться. Как сообщает Report , его слова передает венгерское агентство MTI. С точки зрения Орбана, в случае победы Республиканской партии на президентских выборах и с большинством в конгрессе США, американская политика может измениться. "Если более скептически настроенные республиканцы придут к власти, то вполне возможно, что Европе придется самостоятельно справляться с огромным геополитическим конфликтом, находить почти невозможное политическое решение проблемы и нести издержки", - заявил Орбан. Подпишитесь на наш Telegram канал