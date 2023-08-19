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"Оранжевый" уровень опасности из-за жары объявлен в 28 департаментах Франции

"Оранжевый" уровень опасности из-за жары объявлен в 28 департаментах Франции Экстремальная жара ожидается во Франции в субботу на значительной части ее территории.
Другие страны
19 августа 2023 г. 13:07
Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в 28 департаментах Франции

Экстремальная жара ожидается во Франции в субботу на значительной части ее территории.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает национальная метеорологическая служба Метео-Франс.

Она объявила "оранжевый" уровень метеорологической опасности - третий по четырехбалльной шкале - в 28 департаментах Франции от юго-запада до северо-востока страны.

При этом в субботу на дорогах Франции ожидается массовый возврат отпускников с летних каникул.

Максимальная температура от +34 до +38 градусов будет достигнута в ряде департаментов регионов Бургундия - Франш-Конте, Овернь-Рона-Альпы и на Корсике.

Власти активировали национальную информационную платформу с "зеленым номером" телефона, и сообщения с призывами к населению соблюдать предосторожность в этих климатических условиях передаются по радио и телевидению, отмечает в субботу телеканал BFMTV.

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Версия на английском языке 28 departments on orange alert due to exceptional heat stroke in France

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