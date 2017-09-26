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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Опубликованы предварительные результаты референдума, состоявшегося на севере Ирака. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным Высшей независимой комиссии по референдуму и выборам в Курдистане, более 93% участников поддержали независимость региона. Об этом свидетельствуют данные подсчета 282 тыс. голосов (около 9% проголосовавших).

Как заявил председатель комиссии, против независимости проголосовали 6,71% избирателей. Он отметил, что результаты могут меняться, так как подсчет продолжается. Окончательные итоги будут оглашены 28 сентября.

При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил беспокойство о проведении референдума в иракском Курдистане, выразив приверженность суверенитету, территориальной целостности и единству Ирака. "Сегодняшний референдум в регионе Курдистан в Ираке может привести к дестабилизации ситуации", - говорится в заявлении главы ООН.