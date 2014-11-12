Опубликованы официальные результаты голосования в Верховную Раду Украины

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Опубликованы официальные результаты внеочередных выборов в Верховную Раду, состоявшихся в Украине 26 октября.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, в состав парламента Украины VIII созыва избран 421 народный депутат, из них 225 – по партийным спискам и 196 – в мажоритарных округах.

Согласно результатам, партия "Блок Петра Порошенко" получила 132 депутатских мандата, "Народный фронт" - 82, "Объединение "Самопомич" – 33, "Оппозиционный блок" – 29, Радикальная партия Олега Ляшко – 22, "Батькивщина" – 19, ВО "Свобода" – 6.

От партий "Сильная Украина", "Заступ", "Воля" и "Правый сектор" избраны по одному народному депутату в мажоритарных округах.

В 94 мажоритарных округах избраны депутаты, баллотировавшиеся как самовыдвиженцы.