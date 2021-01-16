Опубликованы официальные итоги выборов президента Кыргызыстана

После подсчета 100% бюллетеней за Жапарова проголосовали более 1,1 миллиона человек

Садыр Жапаров с 79,23% голосов победил на президентских выборах в Кыргызстане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, такие данные приводит в субботу Центризбирком республики по итогам ручного подсчета голосов.

Согласно данным ЦИК, после подсчета 100% бюллетеней за Жапарова проголосовали более 1,1 миллиона человек, или 79,23%. На втором месте - Адахан Мадумаров с 95 тысячами голосов (6,8%).

В воскресенье в Кыргызстане прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%.

По итогам референдума, за усиление института президента проголосовали более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую форму правления - 152 тысячи, или чуть меньше 11%, еще 62 тысячи (4,5%) проголосовали против всех форм правления.