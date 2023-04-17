Экс-командир подразделений ЧВК "Вагнер": Нам давали команду уничтожить всех

Опубликованы материалы, свидетельствующие о зверствах ЧВК "Вагнер" в Украине.

Опубликованы материалы, свидетельствующие о зверствах ЧВК "Вагнер" в Украине.

Как сообщает Report cо ссылкой на украинские СМИ, сегодня основатель проекта Gulagu.net выложил сенсационные материалы и шокирующие свидетельства о зверствах ЧВК.

В частности, двое бывших членов ЧВК "Вагнер", бывшие заключенные, помилованные указом президента РФ Владимира Путина и находящиеся сейчас в России, рассказали в подробностях о расстреле более 20 украинских детей и подростков в Соледаре и Бахмуте, в том числе об убийстве пятилетней девочки.

"Нам давали команду зачистить и уничтожить всех, - рассказал экс-вагнеровец Азамат Улдаров. – "И мы шли и убивали всех. Были женщины, мужчины, деды, пенсионеры, пенсионерки. И дети. Она визжит, она маленький ребенок, ей 5, 6 лет. А я выстрелил контрольный. Я никого не должен быть выпустить".

Также было рассказано о подрыве ямы с более чем 50 ранеными пленными украинцами и так называемыми "500-ми" (те, кто решил покинуть войну и отказался выполнять приказы об убийстве украинцев), зачистках жилых домов с убийством всех, в том числе детей.

Оба экс-командира подразделений "ЧВК Вагнер" заявили, что Евгений Пригожин лично отдавал приказы о расстрелах и убийствах, а также одобрял террористические методы и жестокость.