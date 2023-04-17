О нас

Экс-командир подразделений ЧВК "Вагнер": Нам давали команду уничтожить всех

Экс-командир подразделений ЧВК "Вагнер": Нам давали команду уничтожить всех Опубликованы материалы, свидетельствующие о зверствах ЧВК "Вагнер" в Украине.
Другие страны
17 апреля 2023 г. 20:50
Экс-командир подразделений ЧВК Вагнер: Нам давали команду уничтожить всех

Опубликованы материалы, свидетельствующие о зверствах ЧВК "Вагнер" в Украине.

Как сообщает Report cо ссылкой на украинские СМИ, сегодня основатель проекта Gulagu.net выложил сенсационные материалы и шокирующие свидетельства о зверствах ЧВК.

В частности, двое бывших членов ЧВК "Вагнер", бывшие заключенные, помилованные указом президента РФ Владимира Путина и находящиеся сейчас в России, рассказали в подробностях о расстреле более 20 украинских детей и подростков в Соледаре и Бахмуте, в том числе об убийстве пятилетней девочки.

"Нам давали команду зачистить и уничтожить всех, - рассказал экс-вагнеровец Азамат Улдаров. – "И мы шли и убивали всех. Были женщины, мужчины, деды, пенсионеры, пенсионерки. И дети. Она визжит, она маленький ребенок, ей 5, 6 лет. А я выстрелил контрольный. Я никого не должен быть выпустить".

Также было рассказано о подрыве ямы с более чем 50 ранеными пленными украинцами и так называемыми "500-ми" (те, кто решил покинуть войну и отказался выполнять приказы об убийстве украинцев), зачистках жилых домов с убийством всех, в том числе детей.

Оба экс-командира подразделений "ЧВК Вагнер" заявили, что Евгений Пригожин лично отдавал приказы о расстрелах и убийствах, а также одобрял террористические методы и жестокость.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Vaqner” bölmələrinin keçmiş komandiri: “Bizə hamını məhv etmək əmri verilirdi”

Экслюзивные новости

Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
13 апреля 2023 г. 16:32
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
13 апреля 2023 г. 13:52
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi