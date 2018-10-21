Опубликованы кадры стрельбы в колледже Керчи - ВИДЕО

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, демонстрирующие момент нападения Владислава Рослякова на студентов и преподавателей керченского колледжа в Крыму.
Как передает Report, на видео, которое опубликовал телеканал «Вести Крым», запечатлены несколько моментов нападения.
Съёмка демонстрирует последствия взрыва в одном из помещений колледжа.
Также на кадрах видно, как вооружённый Росляков начинает стрелять по находящимся в здании колледжа.
Ранее сообщалось, что родителей открывшего стрельбу в колледже в Керчи оштрафуют.
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