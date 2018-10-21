 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Опубликованы кадры стрельбы в колледже Керчи - ВИДЕО

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, демонстрирующие момент нападения Владислава Рослякова на студентов и преподавателей керченского колледжа в Крыму.

    Как передает Report, на видео, которое опубликовал телеканал «Вести Крым», запечатлены несколько моментов нападения.

    Съёмка демонстрирует последствия взрыва в одном из помещений колледжа. 

    Также на кадрах видно, как вооружённый Росляков начинает стрелять по находящимся в здании колледжа.

    Ранее сообщалось, что родителей открывшего стрельбу в колледже в Керчи оштрафуют.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi