 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Опубликованы данные WikiLeaks об экономическом шпионаже США во Франции

    В публикации утверждается, что американские спецслужбы вели масштабный шпионаж за французскими компаниями

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Газета Liberation и интернет-портал Mediapart в понедельник совместно с WikiLeaks опубликовали новые данные о тайной слежке Агентства национальной безопасности (АНБ) США за представителями французского политического класса и бизнесменами, передает Reportсо ссылкой на РИА "Новости".

    "В сотрудничестве с WikiLeaks, Liberation и Mediapart раскрывают, как АНБ покусился на коммерческие интересы Франции", -говорится в материале на сайте газеты, опубликованном под заголовком "Экономический шпионаж: грязная американская игра".

    В публикации, со ссылкой на материалы WikiLeaks, утверждается, что американские спецслужбы вели масштабный шпионаж за французскими компаниями, руководством министерства экономики, а также за заключением крупных сделок и контактами Парижа с международными организациями.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi