Опубликованы данные WikiLeaks об экономическом шпионаже США во Франции

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Газета Liberation и интернет-портал Mediapart в понедельник совместно с WikiLeaks опубликовали новые данные о тайной слежке Агентства национальной безопасности (АНБ) США за представителями французского политического класса и бизнесменами, передает Reportсо ссылкой на РИА "Новости".

"В сотрудничестве с WikiLeaks, Liberation и Mediapart раскрывают, как АНБ покусился на коммерческие интересы Франции", -говорится в материале на сайте газеты, опубликованном под заголовком "Экономический шпионаж: грязная американская игра".

В публикации, со ссылкой на материалы WikiLeaks, утверждается, что американские спецслужбы вели масштабный шпионаж за французскими компаниями, руководством министерства экономики, а также за заключением крупных сделок и контактами Парижа с международными организациями.