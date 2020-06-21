​Опубликовано видео задержания совершившего теракт в Великобритании

В сети появилось видео задержания мужчины, устроившего теракт в центральном парке английского Рединга "Форбери Гарденс" вечером 20 июня.

Как передает Report, кадры публикованы в Twitter пользователя @DawkinsReturns.

На записи несколько полицейских проводят задержание подозреваемого. Он лежит на земле, в то время как правоохранители расстегивают его верхнюю одежду, вероятно, чтобы проверить наличие оружия.

Как сообщает Sky News, задержанный мужчина — гражданин Ливии.

Ранее появились кадры с места проишествия. На них можно увидеть, как полицейские и добровольцы оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим. Один из них лежит в луже крови, ему проводят непрямой массаж сердца.

Неизвестный напал с ножом на граждан в парке Рединга вечером 20 июня. По предварительным данным, три человека скончались на месте, еще двое получили тяжелые ранения. Полиция задержала нападавшего, его мотивы и личность пока неизвестны. Позднее правоохранители признали произошедшее терактом.

Рединг расположен в 65 километрах к западу от Лондона, в нем проживает около 350 тысяч человек. В субботу, 20 июня, в городе прошли мирные шествия в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны").