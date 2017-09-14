Опубликовано видео удара российских подлодок Калибрами по ИГИЛ - ВИДЕО

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Минобороны России опубликовало видео удара ракетами «Калибр» по объектам ИГИЛ в Сирии, который нанесли подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино».

Как передает Report, всего было выпущено семь крылатых ракет.

Удар был нанесен для обеспечения темпов продвижения сирийской правительственной армии в провинции Дейр-эз-Зор. Ракеты уничтожили пункты связи и склады боеприпасов в юго-восточных окрестностях одноименного города. Отмечается, что цели находились на расстоянии 500–670 км от подводных лодок.