Опубликовано видео удара по автомобилю с иранским генералом Сулеймани

В социальных сетях появилось видео последствий удара американской авиации по аэропорту в Багдаде, где находился глава специального подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции иранский генерал Касем Сулеймани.

Как сообщает Report, по двум машинам, в одной из которых ехал Сулеймани было выпущено четыре ракеты.

С Сулеймани погибли еще 10 человек.

Video show aftermath of deadly US strike that killed Major #GeneralSoleimani #قاسم_سليماني #QasemSoleimani #GeneralSoleimani pic.twitter.com/d6w1mfaHqu

The scene of the attack against #Suleimani as it looked this morning in #Iraq #Baghdad pic.twitter.com/EEV06hepre